Аваков обещает обеспечить полную безопасность во время дебатов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предостерег от риска разделения страны во время дебатов. Об этом сообщил Аваков в эфире программы " Право на власть " на телеканале "1 + 1".

Аваков также отметил, что ситуация может быть потенциально опасной, и при этом подчеркнул, что его ведомство обеспечит полную безопасность на выборах, в том числе и во время дебатов.

"Две группы фанатов на стадионе - что это такое? Это разделение страны. Я говорю о еще одном риске, который у нас есть. И обращаюсь к нашим кандидатам: давайте не разворачивать эту спираль "кто против меня, тот агент Кремля" или "кто не за меня, то адепт старого", - заявил Аваков.