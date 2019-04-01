Президент подписал программу укрепления партнерства с НАТО

Президент Петр Порошенко подписал очередную годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО, сообщили в пресс-службе Главы государства.

Он поздравил с 70-летием создания НАТО.

Глава государства отметил, что 70 лет назад цивилизованный мир объединился для создания Североатлантического альянса. «За эти годы Альянс доказал, что он о мире, стабильности и человеческом достоинстве. За эти годы Альянс также доказал, что является наиболее прочной и эффективной командой единомышленников - ни одного случая, чтобы кому-то из членов кто-то угрожал», - подчеркнул Президент.

«Украина высоко ценит солидарность Североатлантического союза и неизменную поддержку нашего государства перед лицом агрессии России. Сегодня, когда российский агрессор цинично и дерзко нарушает нормы и правила, установленные в мире, движение в НАТО остается безальтернативным направлением для Украины, ее защиты и сохранения территориальной целостности», - добавил он.

Президент заверил, что Украина остается надежным партнером НАТО в построении общего и безопасного будущего. По его словам, все эти годы Украина уверенно прокладывала свой путь в Североатлантический альянс - практически с чистого листа была создана новая украинская армия, которую уважают в регионе и в мире.

«Уже сегодня мы фактически является восточным флангом Альянса. И по вооружению, и по опыту, и по стандартам. Уже сегодня мы готовы взять на себя долгожданные обязательства и приступить к выполнению Плана действий по членству в НАТО», - подчеркнул Порошенко.

«Верю, что лондонский саммит НАТО будет тем случаем, когда союзники по достоинству оценят вклад Украины в защиту евроатлантического сообщества и начнут практическую дискуссию о предоставлении нашему государству ПДЧ. С верой в этом подписываю очередную годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО», - добавил Президент.

«Мы не планируем останавливаться. Мы будем уверенно двигаться дальше. Альтернативы НАТО и ЕС для Украины нет», - уверен Глава государства.