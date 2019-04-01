В Киеве появится улица Джона Маккейна

Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора Джона Маккейна.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали переименование улицы в Печерском районе столицы.

"Улица Ивана Кудри будет носить имя сенатора США Джона Маккейна. Именно эту улицу переименовали, поскольку Кудря был советским разведчиком и руководителем подпольной разведывательно-диверсионной группы в Киеве во время второй мировой войны. Его главной задачей была борьба с "украинскими националистами", - отметили в пресс-службе.

Заместитель мэра Киева, секретарь Киевсовета Владимир Прокопов отметил, что Маккейн активно отстаивал интересы Украины.

"К нам обращались общественные организации, жители, была зарегистрирована электронная петиция к городским властям с предложением почтить имя Джона Маккейна в столичной топонимике", - сказал Прокопов.

Он уточнил , что инициативу переименования поддержала семья американского политика. Киевсовет получил официальное письмо от жены сенатора Синди Маккейн.