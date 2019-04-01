В прошлом году заробитчане перечислили в Украину почти $11 миллиардов

Сумма частных денежных переводов из-за границы в Украину в 2018 году составила 10,888 млрд долларов. Это на 17,5% больше, чем в 2017 году. Количество подобных операций растет ежегодно, сообщает «Европейская правда».

По данным Национального банка Украины, больше всего средств было перечислено из Польши - 3,626 млрд долларов, что в настоящее время составляет 13,9 млрд злотых. Это на 16,4% больше, чем в позапрошлом году, однако меньше, чем в прошлом году, когда украинские работники перечислили из Польши 13 млрд злотых.

На втором месте - Россия, откуда украинские трудовые эмигранты перечислили 948 млн долларов. Однако в этом случае произошло резкое уменьшение числа переводов (на 26,6%). Это свидетельствует о все меньшей привлекательности российского рынка труда для Украинской.

Третью строчку заняли США, откуда в Украину перевели 870 млн долларов, что на 28,1% больше, чем в 2017 году.

Переводы из Чехии составили 846 млн долларов. Эта страна после Польши является самым популярным направлением в Европейском Союзе для трудовой эмиграции украинцев. В течение прошлого года сумма переводов из Чехии в Украину увеличилась вдвое.

Украинцы, работающие в Италии, перечислили домой 492 млн долларов. Это на 10% больше, чем годом ранее.