» » В Госдуме оценили «экономические потери» Крыма от Украины

В Госдуме оценили «экономические потери» Крыма от Украины

Сегодня, 11:08 citynews.net.ua | Напечатать

Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко заявил, что «экономические потери» Крыма, якобы понесенные им за время пребывания в составе Украины, превышают 1,5 трлн рублей, сообщает ТАСС.

«По самым скромным подсчетам, размер ущерба по обозначенным направлениям уже значительно превышает сумму в 1,5 триллиона [рублей]», - сказал он на первом заседании профильной рабочей группы Госдумы в среду.

Так, по словам Козенко, сумма «упущенных доходов» крымского бюджета за 23 года нахождения в составе Украины может составлять порядка 690 млрд рублей.

Депутат также предложил подсчитать «ежегодную арендную плату Киеву за пребывание Черноморского флота в Севастополе, недополученные доходы за простой земли на южном берегу полуострова, зданий, бывших союзных здравниц, памятников архитектуры, заповедников, которые во многом были присвоены и не использовались по назначению, экологический ущерб от застройки и уничтожения заповедных зон, незаконных карьерных разработок и многие другие статьи». «Крайне важно - инженерная инфраструктура водоснабжения и водоотведения. Отсутствие системы очистки сточных вод породило очень большую проблему, и это является серьезным фактором загрязнения акватории Черного моря, что сегодня препятствует нормальному отдыху гостей Крыма», - добавил он.

Кроме того, депутат предложил отдельно проанализировать «экономические потери полуострова от действий Киева после марта 2014 года: это ущерб от энергетической, водной, продуктовой, транспортной, информационной блокад, от санкций». «Только крымский бизнес потерял 480 млн рублей, которые были затрачены на закупку и заправку дизельных генераторов во время энергетической блокады. По некоторым оценкам, общий ущерб от энергетической блокады составил около 4 млрд рублей», - заявил он. «Отдельной строкой должны идти вклады крымчан, которые прихватили, сбегая с полуострова, украинские банки», - добавил он.

Наконец, заявил Козенко, «пора оценить моральный ущерб, нанесенный крымчанам действиями украинских властей». «Потому что за годы украинской оккупации это, безусловно, ущемление прав Крыма на использование родного языка, насаждение чужой нам культуры», - заключил он.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:48

Статус участника боевых действий получили более 257 тыс. военнослужащих ВСУ

Сегодня, 17:07

В Украине испытали новую ракету

Сегодня, 16:52

В Счастье назначен глава военно-гражданской

Сегодня, 15:49

В Киеве взорвали автомобиль сотрудника военной разведки

Сегодня, 14:06

Филь заверяет, что делает все возможно, чтобы не допустить затопления шахт ГП «Первомайскуголь»

Сегодня, 13:59

В Луганской ОГА рассказали на что потратили бюджет области в прошлом году

Сегодня, 13:25

ЦИК: Дебаты на «Олимпийском» будут предвыборной агитацией

Сегодня, 12:26

Пункт пропуска Гнутово не будет работать три дня

Сегодня, 11:10

УПЦ МП призвала Варфоломея отозвать томос

Сегодня, 09:38

Красный крест направил 160 тонн продуктов на неподконтрольный Донбасс

Сегодня, 09:11

За сутки в зоне ООС зафиксировано 6 обстрелов

Сегодня, 09:10

Луганская ФК «Заря» проиграла «Динамо»

Новости Украины:

Сегодня, 17:48

Статус участника боевых действий получили более 257 тыс. военнослужащих ВСУ

Сегодня, 16:58

С начала года на пожарах погибли более 700 украинцев

Сегодня, 16:51

В Украине появятся парковки с зарядками для электрокаров

Сегодня, 15:49

В Киеве взорвали автомобиль сотрудника военной разведки

Сегодня, 15:47

Порошенко зовет Зеленского вместе сдать анализы

Сегодня, 14:44

Украина потребовала от РФ передать 113 осужденных в Крыму украинцев

Сегодня, 14:10

В Киеве появится улица Джона Маккейна

Сегодня, 13:25

ЦИК: Дебаты на «Олимпийском» будут предвыборной агитацией

Сегодня, 12:24

В прошлом году заробитчане перечислили в Украину почти $11 миллиардов

Сегодня, 11:08

В Госдуме оценили «экономические потери» Крыма от Украины

Сегодня, 09:41

Полторак: Корабли НАТО на постоянной основе будут заходить в порты Украины

Сегодня, 09:07

ЦИК обработала 100% протоколов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 