Владимир Кличко стал советником президента WBA

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко стал советником президента Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендосы.

Как сообщается на сайте организации, украинец будет техническим консультантом руководителя WBA.

Кроме Кличко советниками Мендосы стали Оливер Гомес - главный юрисконсульт, Франциско Пина - финансист, Джозеф Эстуаник – ответственный за медицинские вопросы и Роберт Мак, который будет юридическим советником.