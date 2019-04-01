» » Владимир Кличко стал советником президента WBA

Владимир Кличко стал советником президента WBA

Вчера, 18:28 citynews.net.ua | Напечатать

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко стал советником президента Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендосы.

Владимир Кличко стал советником президента WBA

Как сообщается на сайте организации, украинец будет техническим консультантом руководителя WBA.

Кроме Кличко советниками Мендосы стали Оливер Гомес - главный юрисконсульт, Франциско Пина  - финансист, Джозеф Эстуаник – ответственный за медицинские вопросы и Роберт Мак, который будет юридическим советником.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:29

Боевики за день дважды обстреляли силы ООС

Вчера, 18:26

Отключение государственных шахт от электроснабжения грозит Луганщине экологической катастрофой

Вчера, 18:22

Боевики обстреляли Травневое (фото последствий)

Вчера, 17:48

В Станично-Луганском районе полицейские изъяли из семьи ребенка, которого бросила мать

Вчера, 17:08

СБУ получила информацию об очередных попытках вербовки пророссийскими террористами граждан Украины

Вчера, 16:36

ЦИК обработала 99,99% протоколов

Вчера, 15:59

КПВВ «Гнутово» приостановит пропуск людей на 2 дня

Вчера, 15:25

В Кабмине пояснили, кого коснется переназначение субсидий в мае

Вчера, 14:23

Экс-волонтер и военный погибли на Донбассе

Вчера, 14:21

ОБСЕ зафиксировала у боевиков новейшие системы вооружения РФ

Вчера, 13:10

В Станице установили новое оборудование для реанимации

Вчера, 12:59

Лещенко настаивает, что новоизбранный президент должен поехать на КПВВ Донбасса

Новости Украины:

Вчера, 18:28

Владимир Кличко стал советником президента WBA

Вчера, 18:16

ФСБ завела дело на «главу» Евпатории

Вчера, 17:45

ЦИК уже получила 97 протоколов с “мокрыми” печатями

Вчера, 17:43

На интернетизацию украинских школ направили миллиард

Вчера, 17:09

В школе под Киевом старшеклассник распылил неизвестный газ

Вчера, 16:36

ЦИК обработала 99,99% протоколов

Вчера, 15:55

В Одессе под автомобилем прогремел мощный взрыв

Вчера, 15:25

В Кабмине пояснили, кого коснется переназначение субсидий в мае

Вчера, 13:07

Правительство обязало Нафтогаз снизить цену на газ для населения

Вчера, 12:59

Лещенко настаивает, что новоизбранный президент должен поехать на КПВВ Донбасса

Вчера, 12:30

В центре Киева произошла стрельба: есть жертвы

Вчера, 12:28

Синоптики обещают апрель теплее нормы

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 