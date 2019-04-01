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На интернетизацию украинских школ направили миллиард

Сегодня, 17:43 citynews.net.ua | Напечатать

Правительство инвестирует 1 млрд грн в интернетизацию и компьютеризацию украинских школ – 700 млн грн будет направлено на обеспечение доступа к Интернету, а еще 300 млн грн – на закупку компьютеров. Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета Министров Украины 3 апреля 2019, сообщили в пресс-службе правительства.

«Сегодня, в XXI веке, у нас есть школы, которые вообще не имеют доступа к Интернету. Например, на Закарпатье 12,1% таких школ, а в Житомирской области – 19,3%. У нас в половине украинских школ скорость Интернет-подключения составляет менее 10 Мбит/с. Это означает, что там невозможно использовать Интернет для работы с любым образовательным контентом. Поэтому наша задача – провести Интернет в те заведения, где доступа вообще нет, а также обеспечить скорость подключения для других заведений не менее 30 Мбит/с, а для опорных учреждений и крупных школ - до 100 Мбит/с, так как именно эта скорость может позволить работать с нормальными Интернет-ресурсами», - рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она отметила, что сумма в 700 млн грн для выполнения этой задачи сформировалась после длительных консультаций, в частности, с Офисом эффективного регулирования.

«Однако Интернет невозможно использовать, если нет компьютеров. Наша задача – обеспечить для школ соотношение хотя бы 1 компьютер на 10 учащихся. Хочу сообщить, что в Украине теперь 413 школ, где вообще отсутствуют компьютеры, используемые в образовательном процессе. А еще большое количество школ, где это соотношение значительно больше 10 к 1. Поэтому мы будем направлять средства именно туда, где нет этих компьютеров и где нет соответствующего соотношения. На это в субвенции – 300 млн грн», - пояснила Гриневич.

Министр добавила, что распределение этих средств происходит по определенному заранее алгоритму, что помогает избежать злоупотреблений.

Закупка компьютеров будет осуществляться на основе софинансирования, то есть местные органы самоуправления должны будут уплатить определенную долю от стоимости оборудования.  

Приобретение услуг по доступу в Интернет для школ осуществляется без софинансирования из местных бюджетов. Однако уплата абонентской платы за Интернет осуществляется за счет средств местных бюджетов.


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