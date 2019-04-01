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В центре Киева произошла стрельба: есть жертвы

Сегодня, 12:30 citynews.net.ua | Напечатать

В центре Киева произошла стрельба: есть жертвыПравоохранители устанавливают обстоятельства конфликта со стрельбой в квартире на столичном Печерске, сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что в соседней квартире на улице Круглоуниверситетской слышны выстрелы. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных, следственно-оперативные группы Главного и Печерского управлений полиции и криминалисты.

Инцидент возник между мужчинами  из-за решения спорного жилищного вопроса.

«Предварительно установлено, что сестра одного из участников конфликта продала часть квартиры другому лицу. Трое мужчин, якобы на правах новых владельцев, пришли в дом и пытались туда попасть. Мужчина, который находился в помещении, попытался им помешать и выстрелил из ружья. В результате один из визитеров получил огнестрельное ранение в живот, был доставлен в больницу, где он вскоре умер», - сообщили в полиции.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правоохранители задержали 57-летнего правонарушителя.

Подозреваемый – киевлянин, который длительное время проживал за границей, но после получения в наследство квартиры вернулся в столицу. С места происшествия криминалисты изъяли орудие совершения преступления – охотничье ружье.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.


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