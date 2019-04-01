КСУ обнародовал решение о переименовании Днепропетровской области

Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, суд определил, что соответствующий проект закона соответствует Конституции Украины.Заключение КСУ является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Следует отметить, что КСУ принял соответствующее решение в ходе закрытого заседания во вторник, 2 апреля.

"2 апреля Конституционный суд Украины предоставил вывод № 2 в / 2019 по делу по конституционному обращению Верховной рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) (рег. № 9310-1) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Этим выводом Конституционный суд Украины признал законопроект о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в решении.