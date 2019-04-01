Известный голливудский актер согласился на съемки в Крыму

61-летний актер Дольф Лундгрен, ставший звездой Голливуда после ролей в фильмах «Рокки 4» и «Универсальный солдат», снимется в трилогии «Приговоренные к подвигу», посвященной Великой Отечественной войне.

Швед сыграет начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана, вошедшего в историю «благодаря» своим зверствам в Крыму, пишет Комсомольская правда.

Первый фильм трилогии с Лундгренрм называется «Аджимушкай». Военный блокбастер расскажет о том, как в Керчи свыше 20 тысяч военных и гражданских ушли в каменоломни и семь месяцев боролись с захватчиками.

Генпродюсер кинокомпании «Грифон фильм» Александр Беланов рассказал, что на Лундгрена ему помог выйти сербский актер и его крестник Петар Зекавица. «Он снимался с Дольфом в нескольких фильмах, вот и помог мне выйти на него», - сказал он.

Беланов утверждает, что голливудский актер очень быстро согласился на роль.

Отмечается, что съемки должны пройти в Москве, а также в аннексированном Крыму.