На Черниговщине прекратили трансляцию 7 российских телеканалов

В городе Новгород-Северском Черниговской области Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и Управление Службы безопасности Украины прекратила трансляцию семи российских телеканалов, которые запрещены к распространению на территории Украины, сообщает пресс-служба Нацсовета.

24 марта черниговскому представителю регулятора поступила жалоба от жителя области о том, что в ресторане «Квадрат» в городе Новгород-Северский ретранслируются ограниченные для показа в соответствии с решениями Национального совета российские телеканалы. Среди них - «Russia Today TV (RTTV)», «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «ТНТ», «Россия-24», «НТВ-МИР», «СОЮЗ».

По результатам сотрудничества с Управлением СБУ в Черниговской области и профилактической беседы его сотрудников с руководством этого общественного заведения показ телеканалов прекращен.

В случае выявления подобных фактов представитель Национального совета вместе с подразделениями СБУ и дальше будут проводить соответствующую работу в области.