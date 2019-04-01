В Краматорске девушка неудачно пыталась уйти из общежития через окно по простыням

В Краматорске 17-летняя девушка пыталась покинуть общежитие через окно с помощью связанных простыней. Она сорвалась с высоты, пытаясь спуститься с третьего этажа. В результате падения девушка получила многочисленные переломы, сообщают в полиции Краматорска. По данному факту начато уголовное производство.

Правоохранители выяснили, что девушка собиралась на ночное свидание, однако знала, что позднее время комендант общежития ее не отпустит.

«Связав между собой вещи и простыни, девушка начала спускаться, но сорвалась и упала на землю», - говорится в сообщении полиции.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили правоохранители.