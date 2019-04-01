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Кто не подлежит весеннему призыву

Сегодня, 16:48 citynews.net.ua | Напечатать

В Министерстве обороны Украины рассказали, кто не подлежит весеннему призыву на срочную военную службу в апреле-июне 2019 года.

Об этом заявил во время брифинга начальник отдела комплектования и призыва полковник Валерий Дендебера, передает РБК-Украина.

По его словам, этой весной-летом подлежит отправке в войска 18 тыс. 752 человека, из которых 9 тыс. для вооруженных сил, 5 тыс. 152 в ряды Нацгвардии, 4 тыс. - Государственную пограничную службу, 600 - Государственную специальную службу транспорта.

Он отметил, что на учете находится более миллиона призывного ресурса. Лишь один из 8-12 не появляется по вызову в военный комиссариат. Отправка в войска осуществляется с 8 апреля по 27 июня.

Дендебера объяснил, какие категории людей не подлежат весеннему призыву. По его словам, в частности, граждане, которые признаны негодными к службе и те, у кого во время прохождения службы погибли или получили инвалидность близкие родственники (отец, мать, брат или сестра). Также не подлежат призыву те граждане, которые по результатам обучения на соответствующих военных кафедрах и в высших учебных заведениях, были аттестованы и им были присвоены звания офицерского командного состава и те, кто более двух контракты отслужили в военном резерве.


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