В Николаеве бешеная собака покусала уже 12 человек, введен карантин

В Николаеве количество пострадавших от укусов бешеной собаки растет - сейчас их уже 12, но может быть и больше. В районе выявления собаки объявлен карантин.

Об этом сказал на брифинге 1 апреля заместитель городского головы Юрий Степанец, сообщает Укринформ.

«В больницы города пока обратились 12 человек, которых 28 марта покусала бешеная собака. Их количество может быть больше. Больница скорой медицинской помощи обеспечена всеми необходимыми медикаментами. Пострадавшие получат всю необходимую помощь и профилактику», - сказал Степанец.

По его словам, принято решение ввести карантин в Ингульском районе Николаева, где была отловлена больная собака. Сотрудники коммунального предприятия «Центр защиты животных» будут отлавливать собак в карантинной зоне, проводить их обследование на предмет бешенства и вакцинировать. Сейчас уже выловлены семь собак, которые контактировали с больной собакой, за ними наблюдают. Если будет подтверждено бешенство, то собак усыпят. Если же нет, то их вакцинируют и выпустят на улицу.

Николаевцев призывают быть бдительными. По словам специалистов, собака может быть носителем бешенства длительное время - год и даже больше. При этом сама им не болеет.

В Николаеве, в районе областного онкологического диспансера, неадекватная собака покусала пятерых человек. Все пострадавшие обратились за помощью в специализированные учреждения города. Трое из пострадавших, после получения помощи, отправлены на амбулаторное лечение под дальнейшее наблюдение семейного врача. Двое - находятся в больнице скорой медицинской помощи города Николаева. Собаку отловили, но она погибла. Лабораторные исследования подтвердили у нее бешенство.