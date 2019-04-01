ЦИК обнародовал полные результаты голосования за рубежом

По окончательным результатам первого тура выборов 2019 на зарубежных участках победил действующий президент Украины Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Отметим, по состоянию на 09:15 2 апреля обработано 100% протоколов по заграничному округу, который состоит из 101 участка. Также указывается, что всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тыс. украинцев.

Голоса украинских избирателей на заграничном округе распределились следующим образом:

Петр Порошенко - 38,93%

Владимир Зеленский - 26,01%

Анатолий Гриценко - 10,64%

Игорь Смешко - 6,62%

Руслан Кошулинский - 4,67%

Юлия Тимошенко - 4,21%

Юрий Бойко - 3,91%

Александр Вилкул - 1,80%

По данным ЦИК, в Германии за Порошенко проголосовали более 42% из 7,1 тыс. избирателей, в США 56,2% из почти трех тысяч человек, а в Италии 40,60% из 5,3 тыс. украинцев. Владимир Зеленский победил в Польше с результатом 38,70% (всего 7,8 тыс. избирателей) и Беларуси с 41,02% (всего более 1 тыс.).

Юрий Бойко больше всего голосов набрал в Молдове и Эстонии.