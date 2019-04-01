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ЦИК обнародовал полные результаты голосования за рубежом

Сегодня, 10:29 citynews.net.ua | Напечатать

По окончательным результатам первого тура выборов 2019 на зарубежных участках победил действующий президент Украины Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Отметим, по состоянию на 09:15 2 апреля обработано 100% протоколов по заграничному округу, который состоит из 101 участка. Также указывается, что всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тыс. украинцев.

Голоса украинских избирателей на заграничном округе распределились следующим образом:

Петр Порошенко - 38,93%

Владимир Зеленский - 26,01%

Анатолий Гриценко - 10,64%

Игорь Смешко - 6,62%

Руслан Кошулинский - 4,67%

Юлия Тимошенко - 4,21%

Юрий Бойко - 3,91%

Александр Вилкул - 1,80%

По данным ЦИК, в Германии за Порошенко проголосовали более 42% из 7,1 тыс. избирателей, в США 56,2% из почти трех тысяч человек, а в Италии  40,60% из 5,3 тыс. украинцев. Владимир Зеленский победил в Польше с результатом 38,70% (всего 7,8 тыс. избирателей) и Беларуси с 41,02% (всего более 1 тыс.).

Юрий Бойко больше всего голосов набрал в Молдове и Эстонии.


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