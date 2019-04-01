В Чернобыле построят еще одну солнечную электростанцию

Испания выделит деньги из госбюджета на строительство солнечной электростанции в зоне отчуждения, где расположена Чернобыльская атомная электростанция.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Правительство Испании намерено выделить более 1 млн евро в рамках сотрудничества с Украиной по Киотскому протоколу, сообщили РИА Новости в испанском министерстве экологии.

Проект будущей СЭС был утвержден в конце 2018 года. Финансирование и сам проект электростанции были приняты на заседании общего надзорного украино-испанского комитета, который контролирует эффективность и целесообразность использования "киотских средств", предоставленных правительством Испании.

Согласно договору, Украина продала свои квоты на выбросы парниковых газов Испании. И теперь средства от испанского правительства будут направлены на реализацию проектов целевых экологических инвестиций в Украине.