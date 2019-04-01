Результаты выборов 2019 закрепили лидерство Зеленского и Порошенко

Петр Порошенко - 15,92% (2 938 316)

Юлия Тимошенко - 13,38 (2 469 769)

Отметим, разрыв между Порошенко и Тимошенко сохраняется на уровне почти 470 тысяч голосов. По данным ЦИК, в первом туре проголосовали 18,82 млн человек, и на утро 2 апреля подсчитаны 18,45 млн голосов. То есть осталось подсчитать около 370 тыс. голосов, а это меньше чем разрыв от второго до третьего места. Таким образом, лидер "Батькивщины" потеряла математические шансы на второй тур.