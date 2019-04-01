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Результаты выборов 2019 закрепили лидерство Зеленского и Порошенко

Сегодня, 09:12 citynews.net.ua | Напечатать

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко по результатам выборов потеряла математические шансы на второй тур.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы  "Выборы" на табло Центральной избирательной комиссии, передает РБК-Украина.

По состоянию на 08:30 ЦИК обработал 97,78% голосов. На данный момент результаты голосования распределяются следующим образом

Владимир Зеленский - 30,26% (5 585 367)

Петр Порошенко - 15,92% (2 938 316)

Юлия Тимошенко - 13,38 (2 469 769)

Отметим, разрыв между Порошенко и Тимошенко сохраняется на уровне почти 470 тысяч голосов. По данным ЦИК, в первом туре проголосовали 18,82 млн человек, и на утро 2 апреля подсчитаны 18,45 млн голосов. То есть осталось подсчитать около 370 тыс. голосов, а это меньше чем разрыв от второго до третьего места. Таким образом, лидер "Батькивщины" потеряла математические шансы на второй тур.


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