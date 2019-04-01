В Одессу зашли два корабля НАТО

Два корабля НАТО зашли сегодня утром в одесский морской порт, сообщает Думская.

Испанский фрегат F81 Santa Maria и канадский FHH333 Toronto были пришвартованы к 18 и 19 причалам морвокзала.

Оба фрегата входят в состав постоянной группы SNMG2, которая несет дежурство в Средиземном море. 29 марта она вошла в черноморский регион, ведомая флагманом – голландским фрегатом F805 Eversten. Здесь к группе присоединился турецкий фрегат TCG Gelibolu F493. В Одессу, однако, заглянули только два корабля.

«Санта Мария» и «Торонто» пробудут в городе до позднего вечера 3 апреля. Сегодня они будут открыты для посещения – канадский с 13:00 до 17:00, а испанский с 16:00 до 19:00.

После посещения Одессы корабли примут участие в учениях типа PASSEX совместно с кораблями Военно-морских сил Украины.

«Санта-Мария» является первым из шести испанских фрегатов одноименного типа. Он построен компанией Bazan на основе очень удачных американских фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Принят в состав испанских ВМС в октябре 1986 года. Вся шестерка испанских фрегатов немного больше по размерам, чем американские, и поэтому имеют больше вариантов для модернизации.

Фрегат «Торонто» стал четвертым канадским фрегатом типа «Галифакс» и был принят в состав ВМС Канады в июле 1993 года. Авиация на борту – вертолет Sikorsky SH-148.