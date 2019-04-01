В Зайцево 3 апреля будет работать мобильная клиника Красного Креста

Работа мобильной клиники Красного Креста будет организована в прифронтовом поселке Зайцево 3 апреля.

Об этом сообщается на странице военно-гражданской администрации поселка в Фейсбуке.

Так, 3 апреля с 10.00 в здании военно-гражданской администрации поселка Зайцево будет организован прием врача-терапевта и работа мобильной клиники Международного Комитета Красного Креста.

При необходимости посетители смогут сделать электрокардиограмму и анализ крови на сахар.

По результатам обследования будут предоставляться гуманитарные лекарственные средства.