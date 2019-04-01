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Глава ЦИК: Уже очевидно, что будет второй тур

Сегодня, 11:47 citynews.net.ua | Напечатать

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заверила, что минувшая ночь подсчета голосов на президентских выборах, как и день голосования, прошла спокойно, без системных нарушений.

Об этом она рассказала во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Было много различных оговорок, градус кампании был довольно значительным, говорилось об очень серьезных вещах, которые могли быть критическими для проведения избирательного процесса, о каких-то сценариях применения силы и тому подобное. Поэтому для нас действительно важно сказать, что не только сам день голосования, но и ночь после голосования, когда на участковых избирательных комиссиях считали голоса, прошла без системных нарушений", - сказала Слипачук.

По ее словам, были недоразумения с очередями в ОИК и другие ситуации, связанные с усталостью членов комиссий, однако в целом ночь прошла спокойно, согласно закону участковые избирательные комиссии осуществили подсчет голосов избирателей.

Слипачук также подчеркнула, что большое количество наблюдателей и представителей кандидатов на пост Президента дает возможность "спокойно смотреть на предварительные результаты".

В то же время председатель ЦИК отметила, что сейчас уже очевидно, что будет второй тур выборов и перед Центризбиркомом стоит "амбициозная задача" в короткие сроки подвести итоги первого тура и подписать протокол о назначении повторного голосования на президентских выборах на 21 апреля.

В свою очередь, секретарь ЦИК Наталья Бернацкая отметила, что большинство жалоб, поступивших в Центризбирком, ни касались серьезных нарушений и будут рассматриваться в общие сроки.

"Таких жалоб, на которые нужно было реагировать немедленно, не было", - добавила она.

Как известно, в Украине 31 марта состоялось голосование на очередных выборах Президента. В бюллетене для голосования были фамилии 39 кандидатов.


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