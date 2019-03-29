Количество работающих с проблемами на участках полицейских увеличили вчетверо

Количество следственно-оперативных групп полицейских, которые будут работать с происшествиями, связанными с выборами 31 марта, увеличено в четыре раза.

Об этом заявил на брифинге председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает Укринформ.

"Увеличено в четыре раза количество следственно-оперативных групп, которые будут заниматься исключительно проблемами на избирательных участках или происшествиями, связанными с выборами. Это около 4,5 тысячи следственно-оперативных групп. Если в регионах будет несколько происшествий, которые надо будет зафиксировать, собрать показания людей, то мы минимизируем количество очередей, чтобы не задерживать и не прерывать избирательный процесс", - сказал Князев.