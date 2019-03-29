В Харьковской области 2 участка открылись с задержкой

В Харьковской области сегодня, 31 марта, на выборах президента Украины с незначительной задержкой открылись 2 участка, расположенные в Основянском районе и в городе Изюм. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Как отмечается, информация по указанным фактам зарегистрирована в журналах Единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции, проводится проверка.

Отметим, на территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1 тыс. 681 территориальная избирательная участок.