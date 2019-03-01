Украинским водителям разрешили предъявлять наличие автогражданки с гаджета

Кабмин разрешил водителям подтверждать наличие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (автогражданки) бумажной или электронной копией договора.

Об этом сообщается на Правительственном портале в обнародованном постановлении Кабмина №258 «О внесении изменения в пункт 2.1 Правил дорожного движения» от 27 марта 2019 года.

«Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения. Решение уточняет перечень документов, которые подтверждают наличие страховой защиты у владельцев наземных транспортных средств, и внедряет возможность для владельцев подтвердить наличие внутреннего электронного договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств сведениями в единой централизованной базе данных, оператором которой является Моторное (транспортное) страховое бюро Украины», - говорится в сообщении.

Постановление было принято для обеспечения контроля за наличием договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств соответствующими подразделениями Национальной полиции Украины. В частности, в случае запроса подразделениями Национальной полиции Украины, наличие договора можно подтверждать самостоятельно распечатанной на бумаге копией договора или с экрана гаджета.

Как сообщалось, заключение электронных договоров обязательного страхования для владельцев автомобилей с возможностью его покупки онлайн и соответствующей электронной регистрацией в единой централизованной базе данных было начато с 7 февраля 2018 года. В то же время, механизм проверки таких электронных полисов, например, работниками полиции, определен не был.