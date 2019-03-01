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Под Киевом столкнулись 19 автомобилей, есть пострадавшие

Сегодня, 12:57 citynews.net.ua | Напечатать

Под Киевом столкнулись 19 автомобилей, есть пострадавшиеВследствие дорожно-транспортного происшествия на Бориспольском шоссе в ночь на 28 марта, в котором столкнулись 19 автомобилей, пострадали трое людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, в 23:15 в полицию поступила информация о том, что вследствие ухудшения погодных условий водители пятнадцати транспортных средств не справились с управлением, однако никто не пострадал.

Через 30 минут на этом участке дороги столкнулись автомобили "Мицубиси" и "Фольксваген", в результате чего две пассажирки, 1977 и 1991 годов рождения, получили телесные повреждения. Их госпитализировали в медицинское учреждение и после осмотра врачей они поехали домой.

Кроме того, за несколько минут произошло столкновение "Опель" и "Хюндай". В результате пассажирка автомобиля "Опеля" получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась к врачам.

На место происшествия выехали правоохранители, однако по прибытию обнаружили только шесть автомобилей. На водителей транспортных средств составили протоколы по статье 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и механизм ДТП. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация событиям.


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