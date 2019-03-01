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Полиция открыла дело из-за облавы на крымских татар

Сегодня, 09:33 citynews.net.ua | Напечатать

Полиция Крыма открыла уголовные производства по фактам незаконного задержания крымских татар и нарушения неприкосновенности их жилища, сообщает пресс-служба ведомства.

27 марта, во время осуществления мониторинга средств массовой информации полицейские установили, что представители незаконно созданных правоохранительных органов Российской Федерации на временно оккупированной территории АР Крым незаконно проводят обыски у крымских татар. Пострадавшие проживают в селах Строгоновка и Каменка Симферопольского района. По информации полиции, обыски проводились у 27 граждан в связи с их причастностью к одной из религиозных организаций.

По данному факту нарушения неприкосновенности жилья пострадавших следователи следственного отдела полиции в АР Крым и г.. Севастополе немедленно открыли уголовное производство по ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, полицейские установили, что после незаконного проникновения в жилище и проведения в них обыска осуществлялось незаконное задержание потерпевших.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 146-1 (Насильственное исчезновение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.


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