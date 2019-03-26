Александр Мороз прекращает участие в президентской гонке

Кандидат в президенты Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов президента Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Политсовет партии, выдвинувшей мою кандидатуру на пост Президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов. Нынешняя кампания смыслу означает псевдодемократическое прикрытие борьбы олигархов с олигархами за доступ к власти для своих корыстных интересов", - заявил Мороз.

По его словам, актив партии считает нецелесообразным продолжать его участие в кампании

"Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост Президента Украины", - отметил Мороз.