Александр Мороз прекращает участие в президентской гонке

Александр Мороз прекращает участие в президентской гонкеВчера, 18:18
Кандидат в президенты Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов президента Украины.
Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.
"Политсовет партии, выдвинувшей мою кандидатуру на пост Президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов. Нынешняя кампания смыслу означает псевдодемократическое прикрытие борьбы олигархов с олигархами за доступ к власти для своих корыстных интересов", - заявил Мороз.
По его словам, актив партии считает нецелесообразным продолжать его участие в кампании
"Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост Президента Украины", - отметил Мороз.