С 31 марта изменится график движения поездов Интерсити+

С 31 марта изменится график движения трех скоростных поездов: №711 Константиновка-Киев, №724 Киев-Харьков, №764 Одесса-Киев, сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

По новому расписанию будут ездить скоростные поезда Интерсити+:

№711 - отправление из Константиновки в 16.20 и прибытие в Киев в 23.0. Остановки на станциях Дружковка (16.31-16.32), Краматорск (16.39-16.41), Славянск (16.51-16.53), Лозовая (17.50-17.52), Красноград (18.40 -18.41), Полтава-Киевская (19.43-19.45), Миргород (20.44-20.49) и Дарница (22.49-22.51).

№724 - отправление из Киева в 13.25 и прибытие в Харьков в 18.13. Остановки на станциях Дарница (13.43-13.45), Миргород (15.43-15.45), Полтава-Киевская (16.35-16.37).

№764 - отправление из Одессы в 5.40 и прибытие в Киев в 12.46. Остановки на станциях Подольск (7.42-7.43), Вапнярка (8.59-9.00), Жмеринка (9.54-9.56), Винница (10.30-10.32).