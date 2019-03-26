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На выходных в Украине потеплеет до +18

Вчера, 14:28 citynews.net.ua | Напечатать

В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода с небольшими осадкам, а на выходных потеплеет до +18.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Не расстраивайтесь из-за снега и холодной погоды, все это - кратковременно. Тем более, что в окрестностях 20-х чисел марта частенько случаются какие-то снежные события. И чтобы вам было веселее греться, на фото - карта прогноза температуры воздуха на выходной, на воскресенье, когда в Украине потеплеет до +12-18 градусов и будет светить солнце. Но пока, завтра, холодный воздух будет доминировать», – написала она.

По прогнозу синоптика, ближайшей ночью ожидается 0-5 градусов мороза, а днем ​​максимально только +4-9 градусов, на западе +6-11 градусов.

«Сегодняшний снег отодвинется завтра на юг Украины. Да-да. Именно в южной части в четверг вероятность незначительных осадков в виде мокрого снега. Лишь Одесская область удержится от влажной погоды. И еще в западных областях пройдут небольшие дожди. А в большинстве областей Украины 28 марта будут сухо», – подчеркнула Диденко.

Он также отметила, что в Киеве завтра без осадков и холодно. Ночью 0-3 градуса мороза, днем ​​за счет солнечных прояснений потеплеет до +5-8 градусов.

«С пятницы начнет теплеть и уже в субботу и в день выборов, 31 марта, для украинцев будет отличная погода - солнечная и теплая», – подытожила синоптик.


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