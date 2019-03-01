Запасов газа в Украине хватит, даже если снег пролежит до июня

Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа составляют 8,9 млрд кубометров.

Об этом сообщает Twitter "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что имеющихся запасов газа в ПХГ хватит до начала лета, если в Украине всю весну будет снег и будет холодно.

"Дежавю по-украински. Этого котика мы твиттили в прошлом году. И, как и год назад, запасов газа хватит (в ПХГ примерно 8,9 млрд куб.м), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла", - написали в "Нафтогазе".