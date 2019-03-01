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Запасов газа в Украине хватит, даже если снег пролежит до июня

Сегодня, 10:59 citynews.net.ua | Напечатать

Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа составляют 8,9 млрд кубометров.

Об этом сообщает Twitter "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что имеющихся запасов газа в ПХГ хватит до начала лета, если в Украине всю весну будет снег и будет холодно.

"Дежавю по-украински. Этого котика мы твиттили в прошлом году. И, как и год назад, запасов газа хватит (в ПХГ примерно 8,9 млрд куб.м), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла", - написали в "Нафтогазе".


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