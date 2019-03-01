За неделю от гриппа в Украине умерли три человека

От гриппа в Украине за прошедшую неделю умерли трое людей.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Сообщается, что в течение недели гриппом и ОРВИ заболели 150 304 человека, 67,6% из которых - дети в возрасте до 17 лет.

По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет уменьшился на 4,1% и 0,9% соответственно. Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе.

"За отчетную неделю зарегистрировано три летальных исхода вследствие гриппа (и еще три - ретроспективно), что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 54 украинцев, в том числе десяти детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа", - говорится в сообщении.