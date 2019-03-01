СБУ задержала предпринимателей, которые поставляли в Донецк газ из РФ

СБУ раскрыла схему поставок сжиженного газа из РФ на неподконтрольные правительству территории Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

«В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что два уроженца Донецкой области, которые переехали в Харьков, организовали незаконный бизнес. С 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры они поставляли боевикам газ через неконтролируемый участок границы. Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированиям так называемой «ДНР», - говорится в сообщении.

Правоохранители заблокировали механизм финансирования группировки «ДНР». Сообщается, что подозреваемые платили группировке «налоги» от продажи газа.

Правоохранители задержали двоих человек в Харькове, им объявлено о подозрении в финансировании терроризма (ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины).