ГБР начало расследовать ДТП с патрульными в Киеве

Следователи Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по факту ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительным данным, 26 марта около 5:00 инспектор Управления патрульной полиции, управляя служебным автомобилем «Тойота Приус», не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. В результате дорожно-транспортного происшествия сам водитель патрульного автомобиля получил ушиб грудной клетки, а его пассажирка – инспектор Управления патрульной полиции – госпитализирована с переломом бедра правой ноги. Данные телесные повреждения относятся к категории средней тяжести.

Следователи проводят досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).