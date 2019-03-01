ПФ завершил выплату наличными субсидий пенсионерам

Вчера, 25 марта, Пенсионный фонд завершил выплачивать наличными субсидий пенсионерам.

Об этом на своей странице Facebook сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

По его словам, до конца недели Укрпочта и Ощадбанк доставят остальным субсидиантам их помощь для оплаты коммунальных платежей.

Кистион подчеркнул, что на помощь малообеспеченным слоям населения правительство направило 5,7 млрд.

«Монетизация субсидий состоялась», – подытожил он.