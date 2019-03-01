ПФ завершил выплату наличными субсидий пенсионерам

ПФ завершил выплату наличными субсидий пенсионерамВчера, 15:59
Вчера, 25 марта, Пенсионный фонд завершил выплачивать наличными субсидий пенсионерам.
Об этом на своей странице Facebook сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.
По его словам, до конца недели Укрпочта и Ощадбанк доставят остальным субсидиантам их помощь для оплаты коммунальных платежей.
Кистион подчеркнул, что на помощь малообеспеченным слоям населения правительство направило 5,7 млрд.
«Монетизация субсидий состоялась», – подытожил он.