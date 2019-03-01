«Гусь» покажет молодежи, как проголосовать на выборах

Министерство юстиции запустило инициативу «Гусь идет на выборы», призванную привлечь украинскую молодежь к избирательному процессу и предоставить молодым украинцам информацию о том, как реализовать свое право избирать.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инициатива реализуется в партнерстве с иллюстратором и автором «Гуся» Надеждой Кушнир и проектом «Доступная и качественная правовая помощь в Украине».

«Сегодня мы представляем очень важный и интересный инструмент донесения информации к молодым украинским избирателям, которые воспринимают информацию в основном через социальные сети и Интернет. Мы представляем ряд информационных роликов «Гусь идет на выборы», главным героем которых является очень популярный в сети персонаж. «Гусь» разъясняет, как воспользоваться своим правом голоса, как пойти на избирательный участок и проверить, есть ли ты в списках, как проконтролировать законность волеизъявлении и куда обратиться в случае нарушений», - рассказал министр юстиции Павел Петренко.

Он сообщил, что сегодня презентован первый ролик, который касается права избирателя проверить себя в списках избирателей. В течение недели будут представлены 3 другие видеоролики, в которых «Гусь» расскажет о том, как прийти на выборы, проголосовать и как действовать в случае, если вы заметили нарушения.

«Мы рассчитываем, что эта информационная кампания не только поднимет украинцам настроение, но и даст дополнительную информацию, чтобы они могли воспользоваться своим основным конституционным правом - прийти на выборы и проголосовать», - отметил он.

По словам автора «Гуся» Надежды Кушнир, многие ее сверстники не уверены, стоит ли им идти на выборы.

«Я рада, что таким образом мы сможем побудить молодежь к тому, чтобы воспользоваться своим правом и проголосовать на выборах. Ведь нам всем здесь жить дальше, и уже сейчас нужно думать о будущем», - отметила иллюстратор.