В Украину не пропустили актеров из РФ

В Украину не пропустили двух граждан России – актеров театра и кино из-за незаконного посещения ими Крыма, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Одного из них обнаружили в аэропорту «Борисполь». Иностранец прилетел рейсом из Минска. Выяснилось, что он незаконного ездил в оккупированный Крым.

Другой российский актер, который вопреки украинскому законодательству также находился в Крыму, прилетел в Украину через аэропорт Одессы. Он планировал принять участие в съемках сериала.

За нарушение Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» гражданам России отказано в пропуске и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.