В прифронтовой Авдеевке при родах умерла женщина и ее ребенок

В прифронтовой Авдеевке выясняют обстоятельства смерти 31-летней роженицы и ее новорожденного ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, проводится досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 140 (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного, и, если оно повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Украины.

«Вечером 21 марта в родильное отделение Авдеевской центральной городской больницы со схватками поступила 31-летняя женщина. По предварительным данным, 22 марта во время родов у роженицы, которая решила рожать естественным путем, произошло кислородное голодание, что повлекло отек мозга и смерть. Ребенок, которого пытались спасти врачи путем кесарева сечения, умер в течение 3-х часов в результате асфиксии тяжелой степени», – сообщили в прокуратуре.

«В настоящее время досудебное расследование по данному факту продолжается, проводится ряд судебных экспертиз с целью установления причин смерти женщины и ее ребенка, и предоставления оценки действиям работников лечебного учреждения», – добавили в ведомстве.