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За неделю в Украине от кори умерли 4 человека

Вчера, 16:21 citynews.net.ua | Напечатать

За неделю уровень заболеваемости корью в Украине снова начал расти.

В течение 12-й недели 2019 года от осложнений болезни  умерли четыре человека, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава в течение 12-й недели 2019 корью заболели 2179 человек - 1020 взрослых и 1159 детей. Кроме того, в течение недели от осложнений кори умерли четыре человека.

В ведомстве сообщили, что после нескольких недель падения уровень заболеваемости корью в Украине снова начал расти. По оперативным данным больше всего новых случаев кори с 15 по 21 марта включительно зарегистрировано в Хмельницкой (207 больных), Львовской (186), Киевской (177), Ровненской (157), а также в Киеве (203).

С начала года, с 28 декабря 2018 до 12 марта 2019 года, корью заболели 32 939 человек - 14 830 взрослых и 18 109 детей. От осложнений кори умерли 14 человек


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