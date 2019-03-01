ЦИК передала за границу 420 тысяч бюллетеней

Центральная избирательная комиссия передала участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков через представителя Министерства иностранных дел Украины - и.о. начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча бюллетени по выборам президента Украины для голосования в заграничном избирательном округе, сообщили в пресс-службе ЦИК.

Всего на 101 заграничный избирательный участок было передано 420 тыс. 342 бюллетеня.

После завершения процедуры передачи был составлен соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии.