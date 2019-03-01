» » В Донецке полностью разрушен дельфинарий "Немо"

В Донецке полностью разрушен дельфинарий "Немо"

Сегодня, 17:38 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированном Донецке демонтировали остатки дельфинария "Немо".

Об этом, ссылаясь на своего читателя из Донецка, сообщает сайт "Донецкие новости".

Как напоминает читатель, здание дельфинария горело дважды в 2016 году и осенью 2018 года. Однако, если после первого пожара сохранялись очертания здания, то сейчас уже ничего не осталось, кроме фундамента. Кроме того, странным образом сохранилось здание в кафе.

"Осталось только здание кафе. Вероятно, кому-то дельфинарий все эти годы очень мешал. И второй поджог, скорее всего, как и первый, был умышленным. По первому разу версия "ДНР" – загорелась проводка, но во второй раз – уж точно по этой причине он гореть не мог. Как всегда, тогда "власти" обещали вскоре озвучить причины, но до сих пор молчат. Кроме того – сейчас внутри как бы чудом уцелевшего кафе находятся скульптуры дельфина и морского ежа, а также уцелевшие части при первом пожаре. То есть если пожар-2018 был "несчастным случаем" или действиями "неизвестных", то сгорело бы все. А так все ранее сохранившееся "аккуратно" перенесли в соседнее здание, а уж потом подожгли. Да и вообще – как мог практически до основания сгореть металлический каркас (это согласно фото последствий пожара-2)? Однозначно, что распилили на металлолом, а потом сделали инсценировку поджога", – считает дончанин.

Сам дельфинарий был открыт ещё в 2009 году. С началом войны он был закрыт, а дельфины - вывезены в Харьков.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:00

В ОРДЛО местных жителей «вербуют» в оккупационную армию смсками

Сегодня, 17:40

На Луганщине нашли женщину, которая оставила на помойке мертворожденного ребенка

Сегодня, 17:04

В Северодонецке прошла акция "Будущее леса - в твоих руках"

Сегодня, 16:57

Украина предлагает обменять пленных с Донбасса на 79 заключенных сепаратистов

Сегодня, 16:54

С 2014 года СБУ выявила более 230 террористических актов

Сегодня, 16:34

Россия готовила терракт в Харькове - взрыв бомбы в метрополитене

Сегодня, 15:59

На Луганщине родители привязали веревкой к батарее двухлетнюю девочку

Сегодня, 15:09

На Донбассе сбили два российских беспилотника

Сегодня, 14:57

Украинская сторона готова отремонтировать мост в Станице самостоятельно

Сегодня, 13:30

В школе Северодонецка 14 детей отравились разлитым растворителем

Сегодня, 13:28

КПВВ "Золотое" снова обещают открыть. Очередная попытка – 24 марта

Сегодня, 13:26

С начала перемирия на Донбассе погибли 5 украинских военных

Новости Украины:

Сегодня, 17:38

В Донецке полностью разрушен дельфинарий "Немо"

Сегодня, 17:12

Количество избирателей за рубежом превышает 400 тысяч

Сегодня, 16:34

Россия готовила терракт в Харькове - взрыв бомбы в метрополитене

Сегодня, 15:55

На избирательном участке в Киеве пропала печать, открыто дело

Сегодня, 15:21

В Украине насчитали уже 1120 гривневых миллионеров

Сегодня, 13:32

МИД: Незаконный приговор Павлу Грибу нарушает его право на жизнь

Сегодня, 12:15

На кладбище в Харькове нашли тело младенца

Сегодня, 12:13

Людмила Янукович навестила могилу сына в Севастополе

Сегодня, 11:54

Гриб объявил голодовку

Сегодня, 09:44

В Чернобыльской зоне провели весеннюю толоку

Сегодня, 09:00

В Киеве маршрутка сбила трех пешеходов на переходе

Вчера, 18:00

ВСП назначил главу Службы судебной охраны

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 