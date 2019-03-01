В оккупированном Донецке демонтировали остатки дельфинария "Немо".

Об этом, ссылаясь на своего читателя из Донецка, сообщает сайт "Донецкие новости".

Как напоминает читатель, здание дельфинария горело дважды в 2016 году и осенью 2018 года. Однако, если после первого пожара сохранялись очертания здания, то сейчас уже ничего не осталось, кроме фундамента. Кроме того, странным образом сохранилось здание в кафе.

"Осталось только здание кафе. Вероятно, кому-то дельфинарий все эти годы очень мешал. И второй поджог, скорее всего, как и первый, был умышленным. По первому разу версия "ДНР" – загорелась проводка, но во второй раз – уж точно по этой причине он гореть не мог. Как всегда, тогда "власти" обещали вскоре озвучить причины, но до сих пор молчат. Кроме того – сейчас внутри как бы чудом уцелевшего кафе находятся скульптуры дельфина и морского ежа, а также уцелевшие части при первом пожаре. То есть если пожар-2018 был "несчастным случаем" или действиями "неизвестных", то сгорело бы все. А так все ранее сохранившееся "аккуратно" перенесли в соседнее здание, а уж потом подожгли. Да и вообще – как мог практически до основания сгореть металлический каркас (это согласно фото последствий пожара-2)? Однозначно, что распилили на металлолом, а потом сделали инсценировку поджога", – считает дончанин.

Сам дельфинарий был открыт ещё в 2009 году. С началом войны он был закрыт, а дельфины - вывезены в Харьков.