На избирательном участке в Киеве пропала печать, открыто дело

Полицейские расследуют факт исчезновения печати на окружном избирательном участке в Святошинском районе Киева, сообщает пресс-служба столичного главка.

В дежурную часть территориального управления полиции поступило сообщение о том, что исчезла печать участковой избирательной комиссии на улице Ивана Крамского.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, провела осмотр места происшествия. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к исчезновению печати.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.