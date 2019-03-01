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В Украине насчитали уже 1120 гривневых миллионеров

Сегодня, 15:21 citynews.net.ua | Напечатать

В рамках декларационной кампании доходов граждан, полученных в 2018 году, уже подано почти 100 тыс. налоговых деклараций и задекларировано 13,5 млрд грн общего дохода.

Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. председателя ГФС Александр Власов.

"Продолжается декларационная кампания доходов граждан, полученных в 2018 году. Но уже сейчас имеем положительные тенденции и интересные данные. Во-первых, подано почти 100 тыс. налоговых деклараций и задекларирован общий доход в сумме 3,5 млрд грн. Это на 4 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года. Сейчас миллионеров - 1120. К уплате ими определен налог на доходы физлиц в размере почти 88 млн грн, военный сбор - 10 млн грн", - написал Власов.

По его словам, 40% миллионеров - женщины в возрасте от 18 до 78 лет. Самой младшей задекларирован доход от наследования имущества, налоговые обязательства определены в размере 82,5 тыс грн. Самому молодому мужчине, который задекларировал доходы в сумме более 1 млн грн также почти 18 лет и он заплатит 121,8 тыс. грн. Самому старшему миллионеру, который получил доходы от операций по отчуждению имущества - 83 года. Наибольшую сумму облагаемых налогом доходов, более 500 млн грн, указал житель Днипра по операциям получения в дар имущества от члена семьи первой степени родства. Наибольшие суммы налога к уплате указаны жителями Киева - 3,5 млн грн от операций с инвестиционными активами и Сумской области - 2,7 млн грн с доходов полученных из источников за пределами Украины в виде роялти.

Власов напомнил, что последний день подачи декларации - 2 мая.

Как сообщал Укринформ, в 2018 году граждане Украины задекларировали 73,1 млрд грн дохода, полученного в 2017 году, что на 9,9 млрд грн, или на 16% больше, чем в предыдущем году.


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