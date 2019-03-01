Людмила Янукович навестила могилу сына в Севастополе

Бывшую супругу экс-президента Украины Виктора Януковича Людмилу видели 20 марта на Братском военно-мемориальном кладбище в Севастополе, где, по данным СМИ, похоронен ее сын Виктор Янукович-младший. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Очевидцы сообщили, что за час до приезда Людмилы Янукович на кладбище прибыли охранники, они оцепили территорию, в том числе – могилу Виктора Януковича-младшего.

По сообщениям ряда киевских и севастопольских СМИ, Людмила Янукович после побега супруга в 2014-м году переехала в аннексированный Россией Крым. Женщина ведет непубличную жизнь, живет на морском побережье под Севастополем и владеет несколькими магазинами продуктов питания.

Виктор Янукович-младший погиб 20 марта 2015 года на озере Байкал в России. Он похоронен на северной окраине аннексированного Севастополя. Место захоронения находится под круглосуточной охраной, могилу охраняет сторожевой пес.