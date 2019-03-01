Гриб объявил голодовку

Украинский политзаключенный Павел Гриб после оглашения приговора объявил голодовку.

Об этом сообщает “Громадське”.

Гриб отметил, что объявил голодовку в связи с тем, что к нему не допустили врачей и украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

“И вообще в связи с тем, что такое делается, я объявляю голодовку”, - подчеркнул он.

Сегодня ростовский суд приговорил его к шести годам колонии якобы за призывы к теракту в Сочи. Украинец свои вину отрицает, приговор может быть обжалован в течение 10 дней.