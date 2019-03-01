В Украине планируют ввести обязательную шумовую дорожную разметку на трассах

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины обновляет государственные строительные нормы по проектированию дорог, которыми предлагается на дорогах высшей категории предусматривать устройство фрезерованных шумовых полос.

Об этом сообщает пресс-служба замглавы Минрегиона Льва Парцхаладзе.

Он рассказал, что шумовые полосы - недорогой и эффективный способ повышения безопасности движения. В Европе благодаря таким решением количество ДТП снижается минимум в 2 раза.

Парцхаладце пояснил, что во время наезда на такую ​​шумовую разметку, водитель автомобиля испытывает существенное вибрационное и шумовое воздействие. Такая разметка наносится вдоль дорожных обочин или перед приближением к участку с повышенной опасностью.

Кроме того, в изменениях по дорогам общего пользования прописана целесообразность устройств таких полосы на крупнейших трассах - дорогах I-II категории.