В Украине планируют ввести обязательную шумовую дорожную разметку на трассах

В Украине планируют ввести обязательную шумовую дорожную разметку на трассахСегодня, 15:35
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины обновляет государственные строительные нормы по проектированию дорог, которыми предлагается на дорогах высшей категории предусматривать устройство фрезерованных шумовых полос.
Об этом сообщает пресс-служба замглавы Минрегиона Льва Парцхаладзе.
Он рассказал, что шумовые полосы - недорогой и эффективный способ повышения безопасности движения. В Европе благодаря таким решением количество ДТП снижается минимум в 2 раза.
Парцхаладце пояснил, что во время наезда на такую шумовую разметку, водитель автомобиля испытывает существенное вибрационное и шумовое воздействие. Такая разметка наносится вдоль дорожных обочин или перед приближением к участку с повышенной опасностью.
Кроме того, в изменениях по дорогам общего пользования прописана целесообразность устройств таких полосы на крупнейших трассах - дорогах I-II категории.