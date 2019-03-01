Для политзаключенного Гриба требуют 6 лет тюрьмы

Украинскому политзаключенному Павлу Грибу российская прокуратура просит назначить 6 лет лишения свободы.

Об этом сообщает "Громадське".

Сообщается, что на судебных дебатах по делу Гриба в Ростове сторона обвинения попросила приговорить его к 6 годам тюрьмы. Также прокуроры уточнили, что срок тюремного заключения предлагается считать с 25 августа 2017 года.

Отметим, сегодня на суде ему вызывали скорую помощь. Гриб жаловался на плохое самочувствие и просил перенести судебное заседание.