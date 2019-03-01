Полторак выступил за усиление военно-политического диалога с США

В Министерстве обороне состоялась встреча министра обороны Украины Степана Полторака с делегацией Конгресса США.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В рамках встречи стороны обсудили безопасную ситуацию в Украине и мире, растущий масштаб угроз со стороны России, а также актуальные вопросы дальнейшего двустороннего оборонного сотрудничества между Украиной и США.

Министр обороны Степан Полторак ознакомил членов американской делегации с предыдущими результатами и перспективами реформ в Украине и отечественном оборонном ведомстве.

Также он отметил важность помощи, которую наша страна получает от своих стратегических партнеров, в частности Соединенных Штатов.

"В условиях, когда агрессивные военные авантюры Кремля продолжают влиять на национальную экономику и забирать жизни украинцев, нам нужна поддержка обеих палат Конгресса США для продолжения успешной политики санкций против страны-агрессора. Хочу выразить благодарность конгрессменов из обеих палат Конгресса США, Правительства США, американскому народу за последовательную политическую, финансовую, консультационную и материально-техническую поддержку Украины", - заявил Полторак.

В свою очередь представители Конгресса США заверили украинскую сторону в продолжении политики поддержки Украины в борьбе за территориальную целостность, независимость, а также стремлении к дальнейшей евроатлантической интеграции.