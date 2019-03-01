В Одесской области изъяли рекордную партию кокаина стоимостью более 50 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что контейнер с наркотиками из Латинской Америки был изъят в торговом порту "Южный". Правоохранители из незаконного оборота изъяли 257 кг кокаина.

"Для представителей организованной транснациональной преступности Украина является страной-транзитером с достаточно развитыми и удобными транспортными узлами - как морскими, так и воздушными - которые используются для контрабанды наркотических средств, - сообщил начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины Андрей Кихтенко.