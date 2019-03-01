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Садовый решил больше не баллотироваться в мэры Львова

Сегодня, 10:00 citynews.net.ua | Напечатать

Андрей Садовый признался, что принял для себя окончательное решение больше не баллотироваться на пост городского головы Львова. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

«Заканчивается моя третья каденция в должности головы Львова - я был мэром 13 лет. Я бы очень хотел, чтобы после меня приходили молодые, мудрые, талантливые, более успешные люди, и я очень буду их поддерживать. Моя задача сегодня - работать на уровне государства, ведь только так я могу помочь и Львову, и Одессе, и Харькову, и Николаеву. Ведь сегодня до 80% городов находятся под влиянием криминалитета, и также я вижу, как криминалитет хочет залезть во Львов - я этого не позволю», - отметил Садовый.

Впрочем мэр Львова не смог четко ответить, какой вектор работы выбрал для себя на будущее - политику, или власть.

«Планировать в Украине что-то наперед - это невыгодное дело. Моя большая цель - построить страну, в которой хочется жить. Мы имеем уникальный пример Львова, на который «наезжают», атакуют, но это пример публичного управления», - отметил Садовый.


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