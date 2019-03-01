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Жителям Днепра будут выплачивать денежное вознаграждение за помощь в поимке вандалов и наркоторговцев

Сегодня, 09:31 citynews.net.ua | Напечатать

Жителям Днепра будут выплачивать денежное вознаграждение за поимку или помощь в поимке вандалов и наркоторговцев.

Соответствующее решение было принято вчера, 20 марта, на сессии Днепровского горсовета.

Премии будут финансироваться из специально созданного целевого фонда. Размер вознаграждения может достигать 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего года. Сейчас прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 1921 гривну. Таким образом горожане могут получить максимальную сумму вознаграждения в 192000 гривен.

Количество выплат будет зависеть от поступлений в целевой фонд. 

Предполагается, что количество выплат может зависеть, в частности, от поступлений в целевой фонд.

"Всего на исправление последствий вандализма город тратит значительно больше (чем премии - ред.), ведь злоумышленники часто используют краску, которую трудно отмыть. Сейчас мэрия ищет подрядчика, который специализируется на восстановлении поверхностей, поврежденных вандалами", - сказано в сообщении. 


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