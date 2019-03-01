В Киеве оштрафовали мать подростка за буллинг

В Киеве суд назначил наказание матери подростка, который травил одноклассника. На женщину составили административный протокол по факту буллинга.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в г. Киеве.

"К сотрудникам Шевченковского управления полиции с заявлением обратились родители школьника. Правоохранителям они рассказали, что одноклассник бьет их сына, при этом нецензурно выражается в его адрес в присутствии других. Правоохранители пообщались с учениками и родителями, а также с преподавателями учреждения", - говорится в сообщении.

В частности, педагоги сообщили, что администрация школы неоднократно проводила с родителями нарушителя беседы о поведении их сына во время уроков и использование нецензурной лексики.

Отмечается, что работники ювенальной превенции Шевченковского управления полиции составили административный протокол по ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, ювенальные полицейские провели школьникам лекцию о нормах поведения и предотвращения насилия среди детей.

Суд назначил наказание матери несовершеннолетнего в виде штрафа. За то, что ее сын оскорблял и бил одноклассника, женщина заплатит штраф - 850 гривен.